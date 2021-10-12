Украина - Босния и Герцеговина: во сколько и где смотреть матч

Во вторник, 12 октября, сборная Украина сыграет второй решающий матч в отборе на ЧМ-2022 со сборной Боснии и Герцеговины. Поединок можно будет смотреть на ТВ и в интернете, сообщает Сегодня.

Сегодня национальная команда Украины проведет ключевой поединок в борьбе за путевку в плей-офф на чемпионат мира-2022. Подопечные Александра Петракова сыграют со сборной Боснии и Герцеговины.

Встреча состоится во Львове на стадионе "Арена-Львов". Начало матча в 21:45.

Где смотреть матч Украина – Босния и Герцеговина:

"Украина", live

"Футбол 1", live

OLL.TV (в подписке)

"Футбол 1", 13 октября, среда, 11:10 (повтор)

"Футбол 2", 13 октября, среда, 20:05 (повтор)

"Футбол 2", 14 октября, четверг, 09:05 (повтор)

"Футбол 1", 14 октября, четверг, 16:20 (повтор)

"Футбол 2", 15 октября, пятница, 15:30 (повтор)

В турнирной таблице группы D сборная Украина опережает своих соперников на два очка, но у Боснии и Герцеговины еще одна игра в запасе.

Турнирная таблица группы D