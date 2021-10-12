На Бессарабской площади нарисовали разметку под велодорожки

На днях началась реализация комплексной схемы организации дорожного движения на Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутому спуску. В приоритете велосипедисты и пешеходы, сообщает Auto24.

Сейчас там наносят новую разметку, устанавливают и заменяют дорожные знаки, устраивают парковочные карманы и двустороннюю велосипедную дорожку на участке между б-ром Леси Украинский и ул. Крещатик. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

"Бессарабская площадь - один из самых загруженных транспортных узлов Киева, который пропускает около 25 000 автомобилей в сутки. Благодаря новому подходу и перераспределения уличного пространства площадь с постоянно перегруженного транспортного узла наконец превратится в более удобный и комфортный пространство всех участников движения", - обещает Александр Густелев.

По его словам, на улице Бассейной уже устраивают парковочные карманы и велосипедную дорожку длиной 1,5 км. Она будет проходить тротуарной зоны и проезжей частью ул. Бассейной. Для безопасности и удобства велосипедистов велополос отделяют пластиковым бортом от зоны парковки автомобилей. Столичным водителям автомобилей такие изменения не нравится - они уже сломали установленный борт.

"Этот участок, согласно Концепции развития велосипедной инфраструктуры в г.. Киеве, является важной частью будущего магистрального веломаршруту" Лесной массив-Центр "и объединит запроектовану велосипедную инфраструктуру на ул. Крещатик и ряд улиц столичного Печерска. Также для удобства пешеходов устроили более удобный пешеходный переход через Крутой спуск на Бессарабскую площадь. Ранее пешеходы должны были переходить четыре полосы движения. Теперь - две ", - добавил Александр Густелев.

Идеей для изменений Бессарабской площади стали наработки школы-воркшопа "Трансформация Бессарабской площади", состоявшейся в 2018 году. Активисты и эксперты по транспортному планированию предложили более удобные для пешеходов и велосипедистов варианты организации пространства Бессарабской площади.