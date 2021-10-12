Доктор назвал критическую ошибку при приеме обезболивающих

Многие нестероидные противовоспалительные препараты (или обезболивающие, как их чаще называют) могут представлять опасность для гипертоников. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, сообщает Профиль.

По словам медика, обезболивающие препараты провоцируют подъем давления, гипертонические кризы, инфаркты и абсолютно противопоказаны при сердечной недостаточности. Он также отметил, что эти средства плохо влияют на сосуды и почки, поэтому при злокачественной, резистентной гипертонии или гипертонии в молодом возрасте следует проверять именно почки в первую очередь. Мясников также напомнил, что обезболивающие стоит принимать только в сочетании с препаратами для желудка, в противном случае, может развиться язва. Людям, страдающим гипертонией лучше не менять таблетки.