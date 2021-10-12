Как правильно держать салон автомобиля в чистоте

Каждый ответственный автовладелец старается держать салон своего автомобиля в чистоте, для чего некоторые используют спирт или бытовые влажные салфетки. Однако протирать такими материалами кожаную обшивку руля, подлокотники и кресла категорически не рекомендуется, сообщает Судебно-юридическая газета.

Бытовые салфетки изготавливаются, как правило, на спиртовой или на водной основе, и в большинстве случаев в состав таких средств входят консерванты.

Особая категория салфеток - с антибактериальными свойствами - имеет содержание спирта более 15%, и консервант здесь, соответственно, отсутствует за ненадобностью. При этом, как правило, в пропитке салфеток используются не этиловые спирты, а, к примеру, метилизотиазолин или изопропиловый спирт. Это делается для того, чтобы материалы не сушили кожу.

Между тем, в процессе протирки кожаных элементов салона плотный синтетический материал салфетки царапает поверхность кожи или кожзаменителя, а химически активные вещества разъедают защитный слой покрытия. Частицы грязи, которые обязательно присутствуют на поверхностях интерьера подержанных автомобилей, начинают работать как абразив, нанося защитному покрытию и краске повреждения, проникая в структуру кожи, создавая микротрещины и надрывы.

Более того, нередко вещества, содержащиеся во влажных салфетках, становятся питательной средой для размножения грибков и бактерий. Эта «флора» проникает в микропоры кожи и начинает буквально поедать обивку изнутри. В итоге руль, кресла и подлокотники, которые регулярно обрабатывают влажными салфетками, начинают трескаться и шелушиться.

Добавим, что с началом пандемии обработка салона автомобиля химикатами стала как никогда актуальной, и здесь многие тоже допускают ошибки, нанося урон кожаным, тканевым и пластиковым поверхностям интерьера. Чего точно не следует делать, так это использовать для обработки салона хлорку, ацетон, спирт, керосин и перекись водорода - они могут серьезно повредить элементы обшивки.

Нежелательно также использовать очистители на основе аммиака. Скажем, панели салона из винила после обработки таким средством становятся липкими при воздействии света и тепла. А вот мыльный раствор, нанесенный на салфетки из микрофибры, подойдет отлично. При этом нужно не переборщить с водой, поскольку она приводит к намоканию кожи и повреждению ее структуры. Кроме того, после мойки загрязненных поверхностей мыльным раствором их нужно тщательно протереть и просушить.

Чем еще можно протирать салон авто, чтобы не причинить ему вред? Отлично подойдут, к примеру, специализированные автомобильные влажные салфетки, которые берегут пластиковые, кожаные и тканевые поверхности, однако есть и оборотная сторона - такие средства стоят гораздо больше, нежели обычные влажные салфетки.

Кроме того, для дезинфекции салона подойдут салфетки для снятия макияжа. Такие средства содержат увлажняющие компоненты, которые идеально подходят, к примеру, для обработки оплетки руля и других элементов салона из кожи и кожзама. В числе эффективных и безопасных средств - также кондиционеры для кожаных изделий. Активные вещества, входящие в их состав, не только очищают, но и убивают микробы и бактерии, проникая даже в труднодоступные микротрещины.

Отдельная статья - чистка тачскринов и других дисплеев. Некоторые владельцы используют для этой цели стеклоочистителями. Однако они совершают ошибку - такие химикаты повреждают антибликовое покрытие. Эксперты советуют использовать для таких целей жидкость для чистки очков. Кроме того, существуют специальные салфетки для сенсорных экранов, которые удаляют загрязнения и одновременно защищают поверхность экранов от оседания пыли.

Самым же радикальным и рекомендуемым нами методом является профессиональная химчистка салона. С помощью специализированных очистителей и профессионального оборудования будет возможно устранить в том числе и скрытые загрязнения (к примеру, в швах и перфорации).

Профессионалы, как правило, используют два вида техники - пылесос для сухой уборки и моющий пылесос для промывки, а также защитный крем для обработки натуральной кожи, очиститель для пластиковых и виниловых поверхностей и средства для чистки текстиля. После спецобработки обязательно проводится стадия сушки.

Специалисты указывают, что химчистку текстильного салона рекомендуется проводить раз в год, кожаного - раз в три года. Чтобы уменьшить эти интервалы, имеет смысл защитить салон от загрязнений с помощью специальной пропитки. Такие средства наносятся на чистые сухие поверхности и образует защитный барьер от влаги и загрязнений.