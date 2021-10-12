На Буковеле пошел снег

На горнолыжном курорте "Буковель", что в Ивано-Франковской области, утром 12 октября идет снег, сообщает Украинская правда.

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"Первый снег укрывает склоны курорта! Уже совсем скоро трассы будут готовы к катанию. А пока, посмотрите как мир укрывается белоснежным одеялом!" - говорится на странице Буковеля.

скриншот видео

скриншот видео

На горе Поп Иван Черногорский также падает снег, облачно и туман. Температура воздуха -1 °С.

Поп Иван Черногорский имеет высоту 2 028 м, он расположен на границе Ивано-Франковской области с Закарпатской.

Курорт "Буковель" расположен на высоте 920 метров у подножия горы Буковель недалеко от села Поляница. Самая высокая точка курорта, г. Довга (Длинная) – 1 372 м.