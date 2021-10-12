Hyundai назвали наиболее технологичным автопроизводителем

Hyundai признали самым технологичным производителем автомобилей в 2021 году в сегменте массового рынка по рейтингу JD Power, сообщает Auto24.

Опрошенные агентством JD Power пользователи признали Hyundai наиболее технологичным производителем в сегменте массового рынка - 519 баллов.

Алгоритм, по которому создается рейтинг качества JD Power, предусматривает опрос владельцев новых автомобилей по истечении 90 дней их эксплуатации и подсчет одинаковых замечаний на 100 автомобилей. Чем меньше количество подобных замечаний - тем лучше показатель модели в рейтинге. Для определения рейтинга в 2021 году опросили более 110 000 владельцев автомобилей.

Также модель Hyundai Elantra получила индивидуальную награду за новейшую технологию ассистента по предотвращению фронтальном столкновение, распознающий пешеходов и велосипедистов (Forward Collision-Avoidance Assist with pedestrian and cyclist detection), FCA.

Сканируя дорогу впереди с помощью радара и камеры, система FCA автоматически тормозит, когда обнаруживает внезапное торможение автомобиля спереди или наличие пешеходов или велосипедистов. Следует отметить, что на украинский рынок с этой технологией импортируются автомобили Hyundai моделей: Tuscon, Ioniq 5, Santa Fe и Staria.