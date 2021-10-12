COVID-вакцинация: как формируется иммунитет

После прививки против COVID-19 поднимается количество антител, которые становятся на защиту организма. В частности вакцинация Pfizer/BioNTech эффективно защищает от коронавируса в течение первых 4-6 месяцев после прививки, а CoronaVac - до полугода.

Об этом сообщила медицинская информационная система Helsi﻿ в Telegram.

Отмечается, что Pfizer/BioNTech имеет самую высокую эффективность первые 4-6 месяцев после двух доз.

Максимальная эффективность Moderna сохраняется минимум 3 месяца.

Уровень антител после CoronaVac держится до полугода после введения второй дозы.

Частичная защита после первой дозы AstraZeneca начинается через 3 недели и продолжается до 12 недель. Максимальная эффективность после второй дозы сохраняется в течение 2-3 месяцев.