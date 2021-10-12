В Минздраве назвали главные противопоказания по COVID-вакцинации

В Министерстве здравоохранения назвали перечень причин для медотвода от вакцинации против коронавируса. Однако не стали пояснять, берет ли на себя ответственность государство за принудительную вакцинацию в случае поствакцинальных осложнений, сообщает Страна UA.

Об этом идет речь в официальном ответе ведомства на запрос адвоката Ростислава Кравца.

В ответе со ссылкой на приказ министерства от 16 сентября 2011 №595 привели список медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок для всех вакцин и анатоксинов:

1. Тяжелые осложнения от предыдущей дозы в виде анафилактической реакции или токсической эритемы.

2. Аллергическая реакция на любой компонент вакцины.

3. Органические прогрессирующие заболевания нервной системы, гидроцефалия и гидроцефальный синдром в степени декомпенсации, эпилепсия, эпилептический синдром с судорогами не реже двух раз в месяц.

4. Острое заболевание или обострение хронического заболевания.

5. Врожденные комбинированные иммунодефициты, первичная гипогаммаглобулинемия, иммуносупрессивная терапия.