Неприхотливые и выносливые: комнатные растения для рабочего места

Зеленый оазис можно создать и в рабочем уголке в квартире, и в офисе. Оптимальны будут растения, которые не очень раскидистые, не сильно разрастаются и не доставляют сложностей в уходе. Также нежелательно, чтобы у их цветов был сильный запах: это будет отвлекать от работы, сообщает Профиль.

Филодендрон

Это растение часто можно увидеть в офисах. Оно непривередливо, не требует сложного полива или большого количества света и спокойно переносит перепады температуры. Не боится филодендрон и кондиционера.

Толстянка

Ее еще называют денежным деревом. Она хорошо чувствует себя на подоконниках, а ее мясистые листья отлично удерживают воду, поэтому толстянка может долго существовать без полива. И даже если она вдруг сбросит листья, например, из-за того, что за ней совсем перестали ухаживать, то потом спокойно может отрастить новые, следует лишь начать ее поливать снова.

Кактус

Он может выжить даже в самых спартанских условиях, а разнообразие видов делает эти суккуленты украшением офисных интерьеров. Маленькие кактусы не занимают много места, не требуют особого ухода и легко поместятся на рабочем столе рядом с ноутбуком.

Алоэ

Еще один идеальный вариант и для домашнего рабочего кабинета, и для офиса. Алоэ нетребовательное растение – достаточно лишь периодически поливать его. Причем ничего страшного не случится, если вдруг недели на две в поливе случится перерыв.

Сансевиерия

Другие ее названия – щучий хвост, тещин язык, змеиная кожа. Это неприхотливое растение родом из Африки хорошо себя чувствует на солнце и в тени, в жаре и на холоде, во влажном помещении и в сухом воздухе. Сансевиерии не страшны ни сквозняки, ни кондиционер, ни редкий полив.