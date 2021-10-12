Стартовал ремонт 35-километрового участка трассы Ровно-Гоща

По программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство" стартовал ремонт 35-километрового участка дороги Р-77 Ровно-Тучин-Гоща, сообщает УНИАН.

Этот участок трассы Р-77 ведет от "Житинского кольца" на северном подходе к городу Ровно, а также к трассе международного значения М-06 Киев-Чоп.

"Весь комплекс строительных работ, а это новый асфальт, безопасные тротуары, искусственное освещение и вся сопутствующая инфраструктура, планируют выполнить до конца строительного сезона 2022 года", - говорится в сообщении Ровненской ОГА.

Работы будут осуществляться в два этапа. Сначала новой трассой свяжут села Великий Житин, Новая Украинка, Шубково, Котов, Тучин, Воскодавы, Чудница с автодорогой Киев-Чоп и с областным центром. Второй этап предусматривает ремонт дороги Р-77 от Гоще до Острога.