Разумков: отставка произошла с нарушением регламента

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что его отставка состоялась с нарушением закона о регламенте.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"Я понимаю, что некоторые мои коллеги считают, что закон - это я. Но это не так, закон для всех. Вы можете его читать так, как вам удобно, но он написан четко" , - сказал Разумков.

Он также отметил, что подобное происходит не впервые.

"Это уже не первый раз, когда мы подменяем понятия и таким образом делаем то, что мы хотим, прикрывая своей политической целесообразностью" , - отметил бывший спикер ВР.

По словам Разумкова, для его отставки "слугам" не хватило голосов, поэтому они были вынуждены договариваться с другими фракциями.