Разумков: отставка произошла с нарушением регламента
Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что его отставка состоялась с нарушением закона о регламенте.
Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.
"Я понимаю, что некоторые мои коллеги считают, что закон - это я. Но это не так, закон для всех. Вы можете его читать так, как вам удобно, но он написан четко", - сказал Разумков.
Он также отметил, что подобное происходит не впервые.
"Это уже не первый раз, когда мы подменяем понятия и таким образом делаем то, что мы хотим, прикрывая своей политической целесообразностью", - отметил бывший спикер ВР.
По словам Разумкова, для его отставки "слугам" не хватило голосов, поэтому они были вынуждены договариваться с другими фракциями.