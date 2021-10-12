Инфляция ускорилась: Нацбанк спрогнозировал рост цен

Пик роста потребительских цен еще заденет октябрь 2021-го, потом инфляция начнет постепенно замедляться, сообщает UBR.

Потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась с 10,2% в августе до 11% в сентябре 2021 года. В месячном измерении цены выросли на 1,2%. Такие данные Госстата﻿ оказались ниже прогноза Нацбанка.

При этом пик роста цен приходится именно на сентябрь-октябрь 2021 года. В дальнейшем инфляция начнет замедляться и снизится в конце года к однозначному показателю, считают в НБУ.

Причинами увеличения стоимости стали высокие цены на энергоресурсы, устойчивый потребительский спрос и холодная погода в сентябре.

Больше всего выросли цены на сырые продукты питания (мясо, муку, яйца и молоко, овощи) – на 14,2% за год. Подорожали и обработанные продовольственные товары – на 13% за год. Это касается макаронных и кондитерских изделий, мясных и молочных продуктов.

В то же время рост цен на непродовольственные товары замедлился до 1,4% благодаря укреплению обменного курса гривны. Так, темпы роста стоимости фармацевтической продукции снизились, а одежда, обувь, медицинские товары и автомобили продолжили дешеветь в годовом измерении. В свою очередь рост цен на электронику ускорился.

Кроме того, продолжили снижаться темпы роста цен на топливо – до 31,2%.