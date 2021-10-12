Гончарук будет учить студентов госуправлению в Стенфорде
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук займется педагогической деятельностью. Он стал участником специальной программы для лидеров государств в Стэнфордском университете.
Об этом Гончарук написал в Facebook.
"Несколько лет назад в Стэнфордском университете была учреждена специальная программа для лидеров государств, первым приглашенным участником которой был Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Вторым - ключевой советник Президента США по национальной безопасности и один из самых авторитетных американских генералов Герберт Рэймонд МакМастер. В этом году эта большая честь выпала мне", - поделился экс-премьер.
Он отметил, что в рамках программы лидеры-практики делятся своим опытом государственного управления.
"Это и есть моя основная задача здесь - направить потенциал Стэнфорда и Кремниевой долины на продвижение интересов Украины. Не сомневаюсь, Украина - неотъемлемая часть демократического цивилизованного мира и у нашей страны большое будущее", - уверен Гончарук.