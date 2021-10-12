Гончарук будет учить студентов госуправлению в Стенфорде

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук займется педагогической деятельностью. Он стал участником специальной программы для лидеров государств в Стэнфордском университете.

Об этом Гончарук написал в Facebook.

"Несколько лет назад в Стэнфордском университете была учреждена специальная программа для лидеров государств, первым приглашенным участником которой был Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Вторым - ключевой советник Президента США по национальной безопасности и один из самых авторитетных американских генералов Герберт Рэймонд МакМастер. В этом году эта большая честь выпала мне" , - поделился экс-премьер.

Он отметил, что в рамках программы лидеры-практики делятся своим опытом государственного управления.