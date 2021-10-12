У бывшего сотрудника ГСЧС изъяли 25 кило ртути

Контрразведка СБУ разоблачила и прекратила преступную деятельность группы лиц, которые продавали огнестрельное оружие и опасные химические вещества на территории Львовской и Закарпатской областей.

Организаторами схемы оказались бывший руководитель одного из подразделений ГСЧС Украины и ранее судимый житель Закарпатской области, говорится в сообщении СБУ.

"В ходе проведения следственных действий из незаконного оборота изъято 25 килограммов ртути металлической, 9-мм пистолет "Браунинг" и более 300 патронов к огнестрельному оружию различного калибра. Один из фигурантов задержан при попытке продажи очередной партии ядовитого вещества, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей" , - сообщили в Службе безопасности Украины.

Одному из дельцов сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых, или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по получению доказательств и привлечению к ответственности других участников схемы.