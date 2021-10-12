В Ивано-Франковске каникулы в школах начнут на неделю раньше

В Ивано-Франковске осенние каникулы, которые должны были начаться 25 октября, сместили на неделю. Школьники будут отдыхать с 18 октября, сообщает Укринформ.

Об этом заявил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив.

"С 18 октября школы нашей общины уходят на каникулы! Планово каникулы должны были начаться 25 октября, и только-что на оперативном совещании приняли решение перенести их на неделю раньше" , - сообщил Марцинкив.

Причиной этого решения является высокий рост показателей заболевания гриппом и ОРВИ среди школьников.

По информации начальницы управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета Марии Бойко, которую она озвучила на оперативном совещании, за последние две недели в общине количество больных гриппом и ОРВИ превышает 2700 случаев.

Из них почти 70% случаев касаются детей 5-14 лет. Также, добавила Бойко, по сравнению с прошлогодними показателями, с 1 сентября по 10 октября количество детей в городской больнице с острыми бронхитами выросло втрое, а количество госпитализации детей с пневмониями - более чем в 10 раз.