Ясько рассказала об условиях содержания Саакашвили в тюрьме

Нардеп от Слуги народа Елизавета Ясько заявила, что экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили запрещают разговаривать по телефону, а состояние его здоровья ухудшается из-за голодовки, сообщает Новое время.

"Посещала его во вторник и пятницу. В первый день он чувствовал себя хорошо. В пятницу, через неделю голодания, конечно, плохо", — сказала она.

По словам Ясько, Саакашвили "очень просит, чтобы все держались, боролись за будущее и справедливость Грузии, а не оплакивали его здоровье" .

Нардеп заявила, что в тюрьме Саакашвили запрещено совершать звонки.

"Первые десять дней ему не разрешали иметь матрац и телевизор. Потом, согласно с законами Грузии, выдается карточка, на которой есть ограниченная сумма денег, за которую ты можешь сам купить… В его случае он приобрел телевизор, чтобы знать, что происходит в мире. У него нет связи, ему не разрешают звонить, хотя это является нарушением закона. Обычно разрешается ограниченное количество звонков в месяц. К сожалению, этого нет", — сказала Ясько.

По ее словам, Саакашвили находится в камере один.