Тайны кулинарных экспертов: как вкусно приготовить рыбу

Рыба – незаменимая составляющая здорового рациона, а значит, должна регулярно появляться на нашем столе. И вкусно готовить ее вовсе не сложно. Следует лишь знать несколько кулинарных секретов, сообщает 24 Канал.

Рыба может стать настоящим шедевром кулинарного искусства, если научиться ее вкусно готовить. Выбирая свежую или охлажденную рыбу, обратите особое внимание на ее свежесть. Хорошая свежая рыба имеет слегка влажную блестящую чешую, ясные выпуклые глаза, ее туша толстая и эластичная.

Одни из лучших и полезных способов приготовления рыбы – на пару или сварить. Иногда этот способ кажется слишком простым и пресным, но это легко исправить – нужно добавить в воду любимые специи, а само блюдо подать с соответствующим соусом.

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Лимон не всегда является успешным союзником для рыбы. Если выбранная рыба не относится к жирным сортам, то в результате можно получить очень сухое блюдо. Лучше используйте для маринада обычное растопленное сливочное масло. Для пикантности в рыбу можно добавить ложку белого сухого вина.

Жареная рыба особенно подойдет с хрустящей корочкой. Главный секрет приготовления такой рыбы – правильная сковородка с антипригарным покрытием.