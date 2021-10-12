Зеленский назвал возможный срок подписания "промышленного безвиза"
Украина рассчитывает подписать соглашение о промышленном безвизе на следующем саммите Украина–ЕС, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Начинаем разговор (с ЕС – ред.) об обновлении таможенных тарифов и всеохватывающей зоны свободной торговли. Уверен, что есть движение к очень важному для Украины соглашению о промышленном безвизе. Уже на следующем саммите Украина – ЕС мы стремимся подписать это соглашение", - заявил Зеленский на брифинге во вторник в Киеве по итогам 23-го саммита Украина–ЕС.