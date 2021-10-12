Samsung раскрыла будущее Galaxy Note

Samsung подтвердила, что будет реализовывать технологии линейки Galaxy Note в других смартфонах, сообщает Лента.ру.

В разговоре с журналистами представители корейской компании подтвердили, что не собираются выпускать новые устройства Galaxy Note в этом году. Однако в Samsung раскрыли будущее серии, объяснив, что компания собирается использовать наработки линейки флагманов в других девайсах.

"Мы стремимся расширить возможности Galaxy Note в нашей более широкой экосистеме Galaxy — начиная с Galaxy Z Fold3" , — заявил менеджер Samsung Ник Портер (Nick Porter).

В компании отметили, что не собираются бросать фанатов популярной линейки флагманских девайсов.

При этом представитель Samsung не стал подтверждать или опровергать информацию о том, что компания окончательно «похоронила» серию Galaxy Note.

"Мы добавили функцию S Pen в Galaxy Z Fold3. Чтобы создать стилус, который работает с ультратонким стеклом Galaxy Z Fold3, мы потратили последние несколько лет на полную переработку S Pen с использованием новых технологий" , — отметил Ник Портер.

В конце сентября известный инсайдер под ником Ice Universe заявил, что Samsung может объединить линейки смартфонов Galaxy S и Galaxy Note в одну серию. Последний аппарат указанной серии был представлен в 2020 году.