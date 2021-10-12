В Украине начались продажи самого дешевого электромобиля

В Украине стартовали продажи нового компактного электрического автомобиля ANAIG Quick ANJ 3000, стоимостью 80000 гривен, сообщает Твоя машина.

Внешность электромодели очень экспрессивна, а в салоне установлено всего два сидения в ряд, один за другим.Длина электрокара составляет 2300 мм., ширина – 1190 мм., высота – 1485 мм., колесная база — 1715 мм. Вес автомобиля всего 473 килограмма.

В оснащения новинки входит электромотор мощностью 4-6 лошадиных сил и два аккумулятора суммарной ёмкостью 10,8 кВтч. Максимальная скорость достигает 45 км/ч, а запас хода составляет 70 км. На зарядку до 100% от домашней розетки требуется 8 часов. Также имеется центральный замок, электроподъемники, аудиосистема и камера заднего вида.