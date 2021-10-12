Транспорт по COVID-сертификатам: на кого распространяются ограничения

Новые правила перевозок пассажиров между регионами начнут действовать с 21 октября. Они не будут касаться несовершеннолетних пассажиров, сообщает РБК-Украина.

Такое решение было принято, потому что для детей пока не предусмотрена возможность оформления COVID-сертификата и получения прививки.

"Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках" , - сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Для детей старше 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности транспорте, добавил он.

На кого распространяются новые правила

Новые правила перевозок распространяются на совершеннолетних лиц:

граждан Украины,

иностранцев,

лиц без гражданства.

Речь идет и о водителях, членах экипажа авиа- и железнодорожного транспорта.

Автор: Анастасия Рокитна