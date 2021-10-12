В заявлении с ЕС Россию зафиксируют стороной конфликта на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия несомненно является стороной конфликта на Донбассе, и это будет зафиксировано в совместном с ЕС заявлении, сообщает Интерфакс-Украина.

"У меня вчера был разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, и одной из ключевых тем саммита была координация шагов Украины и ЕС для достижения мира на востоке нашей страны. Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе полной мерой лежит на РФ, которая, несомненно, является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в совместном заявлении", – сказал Зеленский на брифинге во вторник в Киеве после саммита Украина-ЕС.