Смерть Полякова: в МВД сообщили новые детали

Таксист, в автомобиле которого обнаружили без сознания народного депутата Антона Полякова, некоторое время следовал за машиной, в которой до этого находился нардеп, сообщает Корреспондент.

Об этом в комментарии журналистам рассказал во вторник, 12 октября, директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Ведомости устно не были искренними, скажем так. Те показания, которые он дает сейчас официально, под протокол, отличаются от тех сообщений, которые он делал сразу во время общения с полицейскими, которые пытались реанимировать (Полякова - ред.)" , - сказал представитель МВД.

"Я не знаю, обманул он или не обманул, он сказал, что случайно подобрал пассажира. А на самом деле он не подбирал случайно этого пассажира, он некоторое время следовал, ездил за машиной с нашим пассажиром-потерпевшим, некоторое время ездил по городу с другим свидетелем" , - добавил он.

На уточняющий вопрос Шевченко ответил, что не может раскрывать показания всех лиц.

"Единственное, что могу сказать - пока подозрений нет. Если следствие сочтет в совокупности, что можно выходить на какое-то подозрение кому-то, то полиция Киева об этом сообщит очень быстро" , - отметил представитель МВД.

Сейчас, по его словам, продолжаются следственные действия для установления "места, роли и искренности каждого из трех свидетелей".

"Есть еще третье лицо, также находившееся с ними в компании" , - добавил он.

Также Шевченко подчеркнул, что эксперты пока не дали окончательного ответа о влиянии обнаруженного в крови Полякова метадона на сам факт смерти нардепа.

В свою очередь министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что по делу о гибели нардепа назначено большое количество экспертиз.

"Продолжается расследование. Назначено большое количество экспертиз. Я думаю, что со временем уже будут точные результаты экспертиз, в том числе и гистологической - это еще где-то минимум неделя" , - сказал Монастырский.

Он добавил, что после этого можно будет сказать об определенной версии, которая будет основной.