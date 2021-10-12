Дочь Бекхэма завоевала серебряную медаль на соревнованиях по дзюдо

Спорт является неотъемлемой частью жизни семейства Бекхэм. Впрочем, удивляться не приходится: 46-летний Дэвид Бекхэм — один из самых успешных и известных футболистов последних десятилетий. Любовь к спорту унаследовали и их с 47-летней Викторией дети. Так, оказалось, что 10-летняя дочь пары Харпер уже преуспела в дзюдо, сообщает Spletnik.

В воскресенье она приняла участие в соревнованиях, где заняла второе место. Гордый отец поделился в соцсети снимком наследницы, на котором она позирует в белом кимоно и с серебряной медалью на шее.

"Моя маленькая звезда дзюдо", - написал он.

Не менее рада успехам дочери была и ее мама. В комментариях она назвала Харпер легендой и написала, что гордится ей.

Впрочем, хороша Харпер не только в дзюдо, но и в футболе, в который она не прочь сыграть со своим знаменитым отцом.

Вчера Дэвид Бекхэм отдал дань уважения дочери и другим известным девушкам, вызывающим у него восхищение, за то, что они пытаются повысить осведомленность о гендерном неравенстве, с которым сталкиваются девочки во всем мире. В их числе были актриса Зендая, певица Билли Айлиш и теннисистка Эмма Радукану.