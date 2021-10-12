Группа компаний Mail.Ru изменит свое название

Глава Mail.Ru Group Борис Добродеев заявил, что теперь группа компаний начнет развиваться под брендом VK. В процессе ребрендинга также будут изменены названия нескольких сервисов Mail.Ru, сообщает Профиль.

Об этом Добродеев рассказал в онлайн-трансляции во вторник, 12 октября. По его словам, среди основных преимуществ бренда VK – большая аудитория, универсальность и популярность у молодежи.

"Единый бренд компании подчеркнет все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса – от малого до крупного", – пояснил Добродеев.

Отмечается, что ребрендинг коснется всех сервисов холдинга. Исключением будет только дочерняя компания MyGames, поскольку ее деятельность ориентирована, прежде всего, на зарубежный рынок. С другой стороны, рекламные продукты Mail.Ru объединит под названием "VK Реклама", а Boom станет "VK Музыкой".