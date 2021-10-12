Задолженность за коммуналку составила более 60 млрд грн

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за август 2021 года сократилась на 1,5 млрд гривен. По состоянию на конец месяца долги составили 62,9 млрд гривен, сообщает РБК-Украина.

По данным Государственной службы статистики Украины (Госстат), по состоянию на 31 августа долги украинцев составили:

за поставку и распределение природного газа - 23,3 млрд гривен,

за поставку тепловой энергии и горячей воды - 19,5 млрд гривен,

за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,6 млрд гривен,

за управление многоквартирным домом - 5,5 млрд гривен,

за обращение с бытовыми отходами - 1,2 млрд гривен,

за поставку и распределение электрической энергии - 6,8 млрд гривен.

Автор: Александр Белоус