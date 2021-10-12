Семь эффективных способов перестать заедать стресс

Нередко организм человека подвержен эмоциональному перееданию. Проявления усталости, тоски, раздражения, грусти или скуки направляют нас к холодильнику. Справиться с такими позывами можно через устранение причины «голода», сообщает Mednews.ru.

Эксперты назвали семь методов для устранения стрессового эмоционального переедания.

Перенести заедание

Когда мозг подает сигнал съесть что-то, важно не идти сразу к холодильнику, а выждать хотя бы 30 минут. Для мозга отказ приравнивается к новому стрессу, в связи с чем отсроченность «награды» им вполне принимается. Этот промежуток позволит найти занятие для отвлечения, что поможет съесть меньше.

Прогуляться

Движение способствует устранению навязчивых мыслей и уменьшает переживания. Если от желания съесть вредное не получится избавиться, то небольшая физическая активность принесет пользу как телу, так и эмоциональному состоянию.

Расчет перекусов

При выявлении привычки заедать стрессовое состояние всем подряд, стоит научиться заранее готовить перекус. Это может быть контейнер фруктов или овощей, легкие йогурты, орехи, сухофрукты или диетические хлебцы, которые можно носить с собой.

Убрать подальше вредные продукты

Стоит осмотреть кухню и переставить из видимых мест вазочки с печеньем и конфетами. При стрессовой ситуации стоит сделать подмену вредного на супы или свежие овощи и фрукты. Кроме того, стоит добавить себе новое правило при посещении магазина: не брать то, что нужно будет спрятать.

Осторожность при употреблении кофе и алкоголя

Кофе и алкоголь – неудачный вариант для снятия стресса. Эти напитки помогут успокоиться лишь временно, нагрузив дополнительно организм. В стрессовой ситуации лучше выпить чашку чая с мятой, чабрецом или ромашкой, стакан воды с лимоном или свежевыжатого сока.

Правило «80/20»

Стресс почти всегда влечет за собой употребление фастфуда и сладостей. Полный запрет этих продуктов не нужен, однако стоит добавить экономическое правило «80/20», которое поможет правильно организовать питание: 80 процентов – здоровая и полезная пища, 20 процентов – любимые вредные продукты.

Предварительное планирование вечера

Нередко люди награждают себя вредной вкусной едой после сложного рабочего дня. Это может быть и позднее чаепитие перед компьютером, и разные неконтролируемые перекусы, за которыми следует переедание и чувство вины. По этой причине запланированный заранее ужин и досуг помогут не прерываться на лишние перекусы.