Rolls-Royce Cullinan превратили в броневик

Известная немецкая компания Klassen, которая специализируется, в частности, на создании бронированных версий автомобилей премиум класса, презентовала очередной свой шедевр. На этот раз основой для "броневика" послужил Rolls-Royce Cullinan, сообщает Обозреватель.

Излишне говорить, что Rolls-Royce Cullinan не самый доступный из внедорожников. Его цена колеблется в районе полумиллиона долларов, что вполне нормально по стандартам Rolls-Royce. Но если вы ищете более дорогой экземпляр, у Klassen есть вариант, который почти вдвое превышает цену обычного Cullinan.

Klassen применяет для Rolls-Royce Cullinan броню уровня BR6 по стандарту CEN 1063. Источник: Klassen

Стоимость "броневика" на базе Cullinan в Германии – 833 тысяч евро с учетом налогов. Источник: Klassen

Klassen применяет для Rolls-Royce Cullinan броню уровня BR6 по стандарту CEN 1063. Он имеет уникальную систему перекрытия, интегрированную во все дверные уплотнения, а потолок и пол способны выдержать одновременный взрыв двух ручных гранат DM51. На смену обычным пришли многослойные пуленепробиваемые стекла. Также предусмотрена защита аккумулятора и электронного модуля управления силовым агрегатом, усиленные дверные петли и другие критические точки несущей конструкции, усиленная подвеска и шины типа Run Flat.

Для отделки салона используются лучшие крафтовые материалы. Источник: Klassen

Для отделки салона используются лучшие крафтовые материалы, включая эксклюзивную кожу и дерево ценных пород.

В списке опций может быть все, что предлагает Rolls-Royce, включая уникальную подсветку потолка в виде звездного неба. Источник: Klassen

Стоимость "броневика" на базе Cullinan в Германии – 833 тысяч евро с учетом налогов, что составляет около $962 тысяч. Срок изготовления бронированной версии внедорожника составляет три месяца после заказа.