Путешествие мечты: куда этой зимой отправиться каждому знаку Зодиака

Астрологи рассказали, чем лучше всего заняться каждому знаку Зодиака этой зимой, сообщает УНИАН.

Овен

Вам стоит поехать в горы и активно провести там время. Катание на лыжах, санках, сноуборде - это то, что подарит вам незабываемые эмоции и заряд энергии еще на длительное время.

Телец

Вспомните место, где вы испытывали неподдельное душевное тепло. Именно туда вам стоит отправиться этой зимой, чтобы обнулиться.

Близнецы

Астрологи советуют вам отправиться в путешествие по разным городам одной страны. Например, это может быть поездка по красочным поселкам Карпат.

Рак

Зима - это идеальный период, чтобы совместить приятное с полезным. Вам рекомендуется больше посещать музеев, художественных галерей, театр.

Лев

Этой зимой вы вряд ли отправитесь в какое-то путешествие. Пр этом можете себя порадовать походом по магазинам. Устройте себе шоппинг мечты!

Дева

Только представьте: вы, ваша вторая половинка, домик, лес, костер и вино. Вы давно об этом мечтали? Тогда вперед.

Весы

Вам так же, как и Девам рекомендуется провести эту зиму в тесном семейном кругу. И совсем неважно, где это будет - на море, в горах или дома.

Скорпион

Хватайте в охапку друзей и мчите навстречу приключениям. Идеальным местом для отдыха будет какой-то гастрономический город, где вы сможете попробовать новые вкусные блюда.

Стрелец

Вы можете отправиться в любую страну, но не забывайте наслаждаться тем, что вас окружает. Этой зимой вам не стоит торопиться.

Козерог

Вы очень много работаете, поэтому этой зимой вам стоит отдохнуть. Например, вы можете посетить спа-комплекс, где вы получите не только приятные ощущения, но и сможете перегрузиться.

Водолей

Вам не рекомендуется уезжать куда-то далеко. Лучше проведите время дома.

Рыбы

Рыбам однозначно нужно море! Это будет незабываемый отдых, если вы еще возьмете с собой друзей.