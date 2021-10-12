Стильный интерьер мужской спальни

Спальня для мужчины – это комната, отличительными и обязательными качествами которой будут функциональность, практичность и лаконичность. Интерьер спальной комнаты для мужчины удачно и гармонично реализуется во многих популярных стилях, сообщает Remontbp.

Один из самых востребованных у сильной половины человечества стиль – хай-тек. Технологичный хай-тек воплощается в жизнь с помощью белого, черного, серого, коричневого цветовых решений.

В качестве основных материалов используют натуральный камень, хромированные детали и аксессуары, стеклянные и зеркальные элементы.

На полу темный ламинат, на потолке подвесные, натяжные, зеркальные поверхности. Хай-тек не терпит излишеств в своем интерьере и этим покоряет мужчин.

Респектабельный арт-деко в мужской спальне идеально подойдет творческим натурам с хорошим вкусом.

Мужская спальня в стиле арт-деко похожа на настоящее произведение искусства. Центральное место занимает большая кровать из настоящего дерева. Все поверхности отделаны дорогостоящими и натуральными материалами: паркет, камень, кожа, слоновая кость.

В текстильном оформлении используется благородные и высококачественные ткани: бархат, парча, шелк, атлас. Уместны для этого стиля акценты и аксессуары с декором из кристаллов, страз, позолоты.

Основные цвета спальни для мужчины в стиле арт-деко – беж, золото, серебро, бордо, сливовый, песочный.

Огромной популярностью у мужчин пользуется лаконичный и сдержанный минималистичный стиль. Здесь все просто, понятно, лаконично и четко: зона отдыха, рабочая, гардеробная зоны.

Основные составляющие мужской спальни в стиле минимализм: удобная кровать, закрытые шкафы и полки, шкаф-купе или гардероб, плотные шторы, стильный комод, на поверхности которого можно разместить немногочисленные аксессуары. Цветовая палитра стиля минимализм для мужчин – серая, синяя, коричневая, черная.

Мужские дизайны помещений, стоит признать, разительно отличаются от женских интерьеров, вкусовые предпочтения более умеренны и сдержанны.

Смело и небезосновательно назвать мужскими можно обои с имитацией кирпичной кладки, фактурной штукатурки, бетонной стены, необработанных поверхностей.

Уместны будут обои с газетным рисунком, геометрические мотивы, однотонные насыщенные полотна.

Эффектно будут смотреться в мужской спальне и набирающие все большую популярность, 3D-обои с многомерным изображением: фигур, сегментов, абстракции, элементов, связанных с космосом.

Цветовая обойная палитра варьируется от белого, серого, бежевого до черного, коричневого, синего тонов.