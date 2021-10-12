В Украине спецкамеры будут фиксировать нарушителей карантина

В двух крупнейших городах Украины в рамках пилотного проекта заработают первые видеокамеры для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Появятся такие камеры в Киеве и Харькове или Днепре, сообщает ТСН.

Об этом рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

Речь идет о проведении пилотного исследования, которое было инициировано ВОЗ и поддержано Минздравом.

"В автоматическом режиме считывается количество людей, которые проходят вдоль камеры или зоны ее действия, и сколько из них в масках, сколько придерживаются дистанции. Сейчас уже разработаны полные комплекты документов для проведения биоэтической экспертизы и установления таких камер. Пилот планируется сделать в двух больших городах — Киев и в Харькове или Днепре. Мы ожидаем, что этот пилот будет запущено не ранее чем 1 ноября этого года. Первые результаты уже сможем получить через две недели" , — сказал он.

При использовании такой системы не будут проводить любую идентификацию, сохранение персональных или конфиденциальных данных, или даже самой пленки, где будет запись.

На уточняющий вопрос, какое наказание ждет нарушителей, Кузин ответил:

"Мягко говоря, это пилот по отслеживанию общего процента противоэпидемиологических требований. Но в то же время для людей, которые нарушают противоэпидемические требования, действует соответствующая статья в административном кодексе Украины и предусмотрено наказание, в частности, за отсутствие масок в закрытом помещении".