В Украине заработали еще 23 камеры автофиксации нарушений ПДД

Еще 23 камеры автофиксации нарушений ПДД заработали в семи областях и четырех городах. С сегодняшнего дня в Украине будет работать 201 комплекс, сообщает РБК-Украина.

Список расположения камер автофиксации

город Кременчуг:

274 квартал, 4 направление прибора просп. Полтавский.

город Черкассы:

просп. Химиков, 50 направление прибора ул. Черновола.

город Луцк:

ул. Вячеслава Чорновила, 17 направление прибора ул. Петра Маха;

ул. Ковельская, 144 направление прибора ул. Старицкого;

ул. Ковельская, 147 направление прибора ул. Лескова;

ул. Конякина, 18-а направление направления прибора ул. Киверцовская.

город Львов:

вул. Стрийська, 292 направление направления прибора. ул. Иоанна Павла II;

ул. Василия Стуса, 39 направление прибора просп. Красной Калины;

ул. Шевченко, 313 направление прибора ул. Ивана Величковского.

Винницкая область:

на 376 км+261 автодороги М-30 направление г. Хмельницкий.

Волынская область:

на 19 км+098 автодороги Н-22 направление г. Владимир-Волынский.

Донецкая область:

на 651 км+922 автодороги М-03 направление г. Славянск;

на 621 км+111 автодороги М-14 направление С. Камышеватое;

на 681 км+488 автодороги Н-08 направление г. Мариуполь;

на 6 км+817 автодороги Н-20 направление г. Краматорск;

на 183 км+107 автодороги Н-20 направление г. Мариуполь.

Запорожская область:

на 279 км+345 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье;

на 276 км+252 автодороги М-18 в направлении г. Харьков;

на 263 км+637 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье.

Николаевская область:

на 191 км+346 автодороги Н-24 в направлении г. Николаев.

Ровенская область:

на 340 км+202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия;

на 371 км+971 автодороги М-06 в направлении г. Львов.

Черниговская область: