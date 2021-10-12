Цены на продукты сильно вырастут во всем мире

Представители крупных мировых брендов заявляют о подорожании продовольственных товаров по окончании пандемии, сообщает Обозреватель.

По словам руководителя одного из крупнейших производителей продуктов питания в мире, известного кетчупом Heinz, люди вскоре будут тратить на еду значительно больше, чем сейчас. О повышении цен заявили и в компании PepsiCo.

Так, глава Kraft Heinz Мигель Патрисио заявил, что концерн был вынужден поднять цены в нескольких странах из-за роста инфляции практически везде, во всем мире. Об этом говорится в материале BBC.

Очень сильно на рост цен в мире повлиял локдаун и карантины. При этом во многих странах сократилось производство сырья, а также были введены ограничения на производствах и на готовую продукцию.

Потребителям надо привыкнуть к высоким ценам

Глава Kraft Heinz считает, что людям придется привыкнуть к высоким ценам на продукты питания. Дело в том, что население мира растет, а количество земли, на которой можно что-нибудь выращивать – нет.

По словам Патрисио, в долгосрочной перспективе необходимо усовершенствовать технологии для повышения эффективности фермерств. Так, рост расходов придется финансировать не только покупателям, но и производителям. Кстати, компания PepsiCo предупредила, что дальнейшее повышение цен произойдет в начале 2022-го.﻿