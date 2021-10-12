В Раде хотят закрепить пенсии усопших за их супругами

Народные депутаты от "Нашего края" зарегистрировали законопроект № 6168, который призван исправить социальную несправедливость относительно одиноких пенсионеров, потерявших кормильца в лице покойного супруга, сообщает Деловая столица.

Инициатива предусматривает установление права на получение дополнительно пенсии умершего в размере 100 процентов основного ее размера в течение 3 лет со дня обращения о выделении такой пенсии.

Соответствующее представление в Верховную Раду сделали народные избранники Андрей Деркач, Сергей Шахов, Александр Сухов и Сергей Вельможный.

"Учитывая то, что одинокие пенсионеры являются наиболее уязвимым слоем населения в Украине, а уровень пенсионного обеспечения в стране остается критически низким, речь идет о выживании миллионов человек. Мы предлагаем урегулировать право одного из супругов умершего кормильца, для которого его помощь была постоянным и основным источником средств к существованию, на получение дополнительно пенсии умершего в размере 100 процентов основного размера" , — прокомментировал автор Андрей Деркач.

По его словам, в Украине неизменно высоким остается уровень бедности и особенно среди лиц пенсионного возраста. Для около 77 процентов пенсионеров, живущих за чертой бедности, жилищно-коммунальные услуги, стоимость лекарств и продуктов питания и т.д. является непомерно высокими. Пенсию в размере ниже или на уровне предела монетарной бедности получают около 80 процентов пенсионеров. Особенно остро вопрос социального обеспечения пенсионеров звучит на фоне тотального кризиса из-за пандемии и стремительного роста тарифов на коммунальные услуги.

"Экономика Украины сейчас базируется на низкой стоимости рабочей силы, не стимулирует не только научно-технический прогресс, а также не обеспечивает элементарных стандартов потребления. Практически каждый второй человек в Украине не имеет шансов дожить до 65 лет, а у женщин вероятность дожить до пенсионного возраста несколько выше 77 процентов" , — прокомментировал инициативу Сергей Шахов.

По информации Пенсионного фонда Украины по состоянию на август 2021 на учете состояло около 10,97 млн пенсионеров. Около 1,84 млн человек из общего количества пенсионеров составляют лица (жена или муж) одного из супругов умершего пенсионера, которые получали от умершего кормильца помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Сейчас законопроект направлен на рассмотрение комитетов Верховной Рады, однако его авторы настаивают на необходимости его срочного рассмотрения и принятия, ведь речь идет об уязвимой категории украинцев.