Генконсульство России в Одессе забросили "кровавыми пакетами"
Неизвестный в ночь на вторник, 12 октября, облил красной краской ворота Генерального консульства Российской Федерации в Одессе, сообщает УНИАН.
В правоохранительные органы поступило заявление о хулиганских действиях на Гагаринском плато, возле российского Генконсульства.
По сведениям правоохранителей, неизвестный бросил в ворота дипломатического учреждения пакеты с красной краской, а затем скрылся с места преступления.
По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Личность злоумышленника устанавливается.
Авторы: Лариса Козовая, Екатерина Присяжнюк