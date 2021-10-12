Генконсульство России в Одессе забросили "кровавыми пакетами"

Неизвестный в ночь на вторник, 12 октября, облил красной краской ворота Генерального консульства Российской Федерации в Одессе, сообщает УНИАН.

В правоохранительные органы поступило заявление о хулиганских действиях на Гагаринском плато, возле российского Генконсульства.

По сведениям правоохранителей, неизвестный бросил в ворота дипломатического учреждения пакеты с красной краской, а затем скрылся с места преступления.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Личность злоумышленника устанавливается.

Авторы: Лариса Козовая, Екатерина Присяжнюк