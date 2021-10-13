По прогнозу дожди: где 13 октября будет лить сильнее всего

К середине недели погода﻿ в большинстве регионов Украины испортится – там пройдут значительные дожди. Но в то же время, температурные показатели в этих местах будут выше, чем там, где будет сухо и солнечно﻿.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

Итак, в среду, 13 октября, в западных, северных, большинстве центральных, а также в Одесской областях ожидается температура около 8-12°С днем и от 1°С на западе до 10°С в Одессе ночью. В то же время, в восточных, большинстве южных, а также в Полтавской и Днепропетровской областях будет значительно теплее – от 11 до 17°С днем и 5-10°С ночью.

Дожди 13 октября прольются везде, кроме большинства западных областей – там затронет только Закарпатье. На основной территории страны ожидается сильный ветер около 11-25 км/час. В Одесской области и в Крыму – до 29 км/час. На севере и на западе средняя ожидаемая скорость ветра – 7-14 км/час. В Черниговской области – до 18 км/час.

Ночью и утром 13 октября в западных областях ожидается туман, видимость 200-500 м. В течение суток в Одесской и Николаевской областях, днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях значительный дождь (I уровень опасности, желтый). В Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Киевской, Донецкой и Луганской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 13 октября ожидается температура от 5 до 11°С в течение дня, ветер 7-18 км/час и дождь.