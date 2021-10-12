Тимошенко требует продавать украинский газ по 1 гривне за кубометр

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко по итогам встреч с мэрами нескольких городов Сумской области заявила, что ﻿Меморандум, предложенный правительством местным общинам, не решает проблему подорожания газа, сообщает Обозреватель.

По ее словам, сотни населенных пунктов по всей стране уже сейчас оказались перед опасностью остаться в морозы без отопления. Власти должны немедленно принять решение о направлении на нужды людей и бюджетных учреждений газа украинской добычи, себестоимость которого составляет 1 гривну за кубометр.

Власти должны немедленно принять решение о направлении на нужды людей газа украинской добычи, заявила Тимошенко. Источник: Пресс-служба "Батьківщини"

"В меморандуме записали, газ для детских садов и больниц будет стоить 13 гривен за кубометр. Это в 13 раз дороже себестоимости добычи нашего газа. Но и по 13 гривен его не существует – по 47 гривен предлагают его бюджетным учреждениям! В 47 раз дороже себестоимости! "Нафтогаз" получает сверхприбыли, а людей и местные бюджеты вгоняют в долги. Эти безобразие и коррупция должны быть немедленно прекращены" , – подчеркнула лидер "Батьківщини".

Людей и местные бюджеты вгоняют в долги, уверена Тимошенко. Источник: Пресс-служба "Батьківщини"

По словам Юлии Тимошенко, для устранения несправедливости и защиты людей, ее команда разработала законопроект №4680. Он предусматривает, что газ отечественной добычи направляется на нужды населения и бюджетных учреждений с 30% рентабельностью. Как и было до 2014-го года.

"Батьківщина" разработала законопроект №4680. Источник: Пресс-служба "Батьківщини"

"Местные бюджеты сейчас не могут платить за газ столько, сколько требует правительство. У общин просто ни на что не хватит средств. Все пойдет в трубу. Мы предложили план спасения ситуации. Для его воплощения требуются считанные дни и политическая воля. Достаточно одной команды руководителя государства для того, чтобы изменить историю. И это означает, что мы сохраним в бюджете очень много денег, а нашим гражданам дадим надежду на тепло в домах" , – отметила глава "Батьківщини".

Тимошенко отметила, что поставит перед руководителями правительства вопрос, почему вопреки договоренностям, бюджетным учреждениям присылают платежки с ценой, которая в три раза больше согласованной.

Юлия Тимошенко отметила, что поставит перед руководителями правительства вопрос о дорогих ценах на газ. Источник: Пресс-служба "Батьківщини"

Также команда "Батькивщины" будет настаивать на срочном принятии изменений в бюджет, которые увеличат "газовые" компенсации для общин, их больше всего нуждаются.

"Если столько платить за газ, то больше уже денег ни на что не хватит. С такой ситуацией и с пустыми газовыми хранилищами в зиму входить нельзя" , – подытожила Тимошенко.

"Батьківщина" будет настаивать на срочном принятии изменений в бюджет. Источник: Пресс-служба "Батьківщини"

Как сообщалось, команда "Батьківщини" требует немедленно вынести на рассмотрение парламента законопроект №4680, который даст украинским семьям украинский газ, себестоимость добычи которого составляет 1 гривну. Кроме того, команда "Батьківщини" настаивает на создании ВСК, которая расследует коррупцию в "Нафтогазе" и выяснит, кто зарабатывает миллиарды на нищете людей.