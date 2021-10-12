Тимошенко требует продавать украинский газ по 1 гривне за кубометр
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко по итогам встреч с мэрами нескольких городов Сумской области заявила, что Меморандум, предложенный правительством местным общинам, не решает проблему подорожания газа, сообщает Обозреватель.
По ее словам, сотни населенных пунктов по всей стране уже сейчас оказались перед опасностью остаться в морозы без отопления. Власти должны немедленно принять решение о направлении на нужды людей и бюджетных учреждений газа украинской добычи, себестоимость которого составляет 1 гривну за кубометр.
"В меморандуме записали, газ для детских садов и больниц будет стоить 13 гривен за кубометр. Это в 13 раз дороже себестоимости добычи нашего газа. Но и по 13 гривен его не существует – по 47 гривен предлагают его бюджетным учреждениям! В 47 раз дороже себестоимости! "Нафтогаз" получает сверхприбыли, а людей и местные бюджеты вгоняют в долги. Эти безобразие и коррупция должны быть немедленно прекращены", – подчеркнула лидер "Батьківщини".
По словам Юлии Тимошенко, для устранения несправедливости и защиты людей, ее команда разработала законопроект №4680. Он предусматривает, что газ отечественной добычи направляется на нужды населения и бюджетных учреждений с 30% рентабельностью. Как и было до 2014-го года.
"Местные бюджеты сейчас не могут платить за газ столько, сколько требует правительство. У общин просто ни на что не хватит средств. Все пойдет в трубу. Мы предложили план спасения ситуации. Для его воплощения требуются считанные дни и политическая воля. Достаточно одной команды руководителя государства для того, чтобы изменить историю. И это означает, что мы сохраним в бюджете очень много денег, а нашим гражданам дадим надежду на тепло в домах", – отметила глава "Батьківщини".
Тимошенко отметила, что поставит перед руководителями правительства вопрос, почему вопреки договоренностям, бюджетным учреждениям присылают платежки с ценой, которая в три раза больше согласованной.
Также команда "Батькивщины" будет настаивать на срочном принятии изменений в бюджет, которые увеличат "газовые" компенсации для общин, их больше всего нуждаются.
"Если столько платить за газ, то больше уже денег ни на что не хватит. С такой ситуацией и с пустыми газовыми хранилищами в зиму входить нельзя", – подытожила Тимошенко.
Как сообщалось, команда "Батьківщини" требует немедленно вынести на рассмотрение парламента законопроект №4680, который даст украинским семьям украинский газ, себестоимость добычи которого составляет 1 гривну. Кроме того, команда "Батьківщини" настаивает на создании ВСК, которая расследует коррупцию в "Нафтогазе" и выяснит, кто зарабатывает миллиарды на нищете людей.