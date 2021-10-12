Комитет Рады поддержал законопроект о налогообложении Дія City

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховний Раде принять законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине" во втором чтении и в целом, сообщает Деловая столица.

Комитет поддержал законопроект в редакции, максимально приближенной к редакции первого чтения, и сохранил концепцию и архитектуру Дія City неизменными. Уровень налоговой нагрузки, зафиксированный в документе к первому чтению, не изменился.

Согласно принятым на заседании Комитета правками, переходный период с ФЛП на гиг-контракты/трудовые контракты составит 3 года, как и планировалось.

Переходный период по ограничению сотрудничества с ФЛП для резидентов Дія City, которые будут платить налог на прибыль или налог на выведенный капитал, будет таким: с 2024 года расходы на плательщиков единого налога (включая ФЛП 3 группы) не должны превышать 50%, а с 2025 — 20%.

Резиденты с годовым доходом менее 40 млн грн, которые будут платить налог на прибыль, смогут работать с ФЛП без ограничений.

Жесткие ограничения относительно льготного налогообложения по единому КВЭД, которые предлагали некоторые депутаты не были одобрены. Все сотрудники компании, а не только программисты, получат льготное налогообложение оплаты своего труда.

Уровень налоговой нагрузки на гиг-работников компаний-резидентов остался без изменений: НДФЛ — 5%, ЕСВ — 22% от минимальной зарплаты, военный сбор — 1,5%. Компании будут иметь право выбирать корпоративный налог: НнВК (9%) или налог на прибыль (18%).

Кроме того, как и планировалось при разработке первоначальной концепции Дія City, доход от дивидендов, которые не распределялись в течение 2 лет, не будет налогооблагаться. При покупке доли в стартапе, физлицо получает налоговую скидку по налогу на доход на сумму инвестиций.

Налоговые условия спецрежима будут зафиксированы на 25 лет.

Отметим рамочный закон о Дія City №1667-IX приняли в целом. Его уже подписал президент. Налоговый законопроект №5376 готовится ко второму чтению — в первом чтении он получил 281 голос от нардепов. От Дія City ожидают стимулирования развития IT-отрасли, которое позволит удвоить темпы развития отрасли, повысить долю IT до 10% ВВП Украины, а доходы отрасли — в 2,5 раза, до 16,5 млрд долларов.