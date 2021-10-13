Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 октября 2021

В среду, 13 октября, седьмой лунный день лунного календаря. Луна в фазе Первая четверть находится в знаке зодиака Козерог, сообщает Корреспондент.

Луна в Козероге – хороший момент для планирования и начала длительной, упорной работы. Можно уделить внимание тому, что давно откладывалось.

Благоприятное время для общения с влиятельными людьми, строительства, купли-продажи недвижимости и земельных участков. При этом не исключено, что дела будут тормозиться и возникнут препятствия, особенно в финансовых вопросах, при поступлении на работу, обращении к начальству или органам власти.

13 октября – весьма плодотворный период для деловой активности и закладывания основ получения результатов, однако следует проявлять поменьше суеты и следить за словами. В этот день не следует врать и вести пустые разговоры.

Луна в фазе Первая четверть – наиболее благоприятное время для разного рода начинаний. Любое дело приобретает дополнительный импульс и энергетику для развития.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 октября

Овен (21.03−19.04)

Овнов ожидает благоприятный день для продвижения по службе и решения материальных проблем. Особенно удачно сложатся дела у представителей знака творческих профессий. Звезды предупреждают о возможных проблемах с родственниками.

Телец (20.04−20.05)

Тельцы столкнутся с неприятностями на работе, а их отношения с близким человеком могут зайти в тупик. Кроме того, существует риск непредвиденных трат. Звезды советуют проявить терпение и спокойствие, несмотря на то, что события дня будут развиваться не так, как хотелось. Вечер лучше всего провести в кругу семьи.

Близнецы (21.05−21.06)

Близнецам удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые окажутся полезными в будущем. Умение привлечь нужных людей к выполнению задач обеспечит успех и признание руководства. Звезды напоминают, что перед важными делами нужно обязательно реально оценить ситуацию.

Рак (22.06−22.07)

Ракам стоит умерить честолюбивые стремления и профессиональную активность. В этот день избыток жизненной энергии может оказаться эмоционально разрушительным и привести к опрометчивым поступкам и решениям. Звезды рекомендуют не отказываться от дружеской поддержки во время вероятных испытаний.

Лев (23.07−22.08)

Львам придется активно отстаивать свои принципы, вероятны проблемы в семейных отношениях или в общении с партнером. Может усилиться противопоставление себя окружающим. Звезды советуют включить рассудительность − именно она поможет избежать неприятных ситуаций.

Дева (23.08−22.09)

Девы смогут успешно реализовать текущие дела, а их активность и деловитость будут отмечены руководством или партнерами по бизнесу. Звезды рекомендуют посвятить свободное время творчеству и эмоциональной разгрузке.

Весы (23.09−22.10)

Представителям знака не стоит предпринимать активных действий и проявлять упрямство в непринципиальных вопросах − все это может существенно осложнить рабочую обстановку. Вероятны домашние заботы и хлопоты. Звезды советуют быть осторожными и внимательными при выполнении любого дела.

Скорпион (23.10−21.11)

Скорпионам выпадет шанс изменить жизненную ситуацию. Главное − вовремя распознать знаки судьбы и не упустить возможности. Звезды рекомендуют быть бдительными и не принимать чужих советов − в этот день они не пойдут на пользу.

Стрелец (22.11−21.12)

День потребует от Стрельцов принятия важных решений в личной жизни. При этом ситуация может закончиться как расставанием, так и обретением гармонии − все зависит от самообладания представителей знака. Звезды советуют не принимать скоропалительных решений и попытаться понять партнера.

Козерог (22.12−19.01)

Козероги могут надеяться на благоприятные условия для укрепления семейных уз и финансового положения. В этом особенно помогут дипломатичность и умение прощать. Звезды рекомендуют не делать поспешных выводов и прислушаться к интуиции.

Водолей (20.01−18.02)

Водолеев ожидает напряженный день, который потребует сдержанности. Запланированные встречи лучше перенести. Работа потребует больших усилий и будет сопряжена с множеством проблем. Звезды советуют выделить время для прогулки в одиночестве и спокойного отдыха.

Рыбы (19.02−20.03)

Рыбам нужно отбросить застенчивость и чувствительность, чтобы привлечь удачу в делах. Вероятно новое знакомство, однако оно не окажется длительным. Звезды предупреждают о возможных финансовых потерях.