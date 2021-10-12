Европарламент признал законность контракта Венгрии и Газпрома

Соглашение между Венгрией и «Газпромом» о поставках газа в обход Украины не нарушает законодательства Евросоюза (ЕС), признал председатель Европарламента Жозеп Боррель, сообщает Лента.Ру.

"Насколько мне известно, в сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего такого, что шло бы вразрез с европейским законодательством" , — сообщил Боррель.

В конце сентября венгерская энергетическая компания MVM заключила с «Газпромом» 15-летний контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно в обход Украины. Будапешт получит 3,5 миллиарда кубометров топлива через Сербию и один миллиард через Австрию.

Украинский МИД назвал подписание соглашения ударом от Венгрии.