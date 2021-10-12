100 дней рынка земли: самый дорогой гектар продали за 40 млн грн

Начиная с 1 июля этого, когда в Украине стартовал рынок земли, 28 288 земельных участков общей площадью 70,57 тыс. га прошли процедуру отчуждения. Средняя стоимость за 1 га составляет 43 879 грн, сообщает UBR.

Что касается площади одного участка, то самый большой продали в Киевской области – на 74,28 га. В этом же регионе зафиксирована самая высокая цена за 1 га – 39,86 млн грн. Одновременно дешевле всего за гектар просили в Черниговской области – всего 315 грн.

При этом за 100 дней функционирования рынка больше всего участков отчуждено в Кировоградской области – 1719 ед. общей площадью 9,94 тыс. га. Противоположная ситуация сложилась в Черновицкой области, где продали всего 467 участков на 299 га.

Больше всего участков переходили в собственность по договорам купли-продажи – 23 600 ед. площадью 61,22 тыс. га.

Кроме того, использовались другие способы перехода:

по договорам обмена – 198 участков общей площадью 282 га;

по договорам дарения – 4476 ед. на 9,06 тыс. га;

по договорам пожизненного содержания физлицами – 14 ед. площадью 3 гектара.

К тому же 77 103 земельных участка на 153,21 тыс. га были унаследованы. Для ведения с/х производства по договорам купли-продажи отчуждено 8996 земельных участков площадью 32,07 тыс. га.

Так, чаще всего земля отчуждалась для ведения товарного с/х производства и ведения личного хозяйства – 22 031 участков на 59,74 тыс. га.