Другим фигурантам "пленок Медведчука" могут предъявить подозрения

Представитель президента в Конституционном суде, депутат Рады Федор Вениславский объяснил, почему подозрения в государственной измене в рамках дела о незаконной закупке угля в ОРДЛО выдвинуты не всем фигурантам скандала, а только куму Путина Виктору Медведчуку, сообщает УНИАН.

"Думаю, ответ должны дать органы досудебного расследования. Наверное, из собранных материалов, доказывающих виновность того или иного лица, по мнению органов досудебного расследования, в отношении господина Медведчука достаточно. Насчет других лиц – наверное, еще недостаточно. Поэтому их и нет на скамье подсудимых" , – допустил Вениславский.

Нардеп согласился, что на пленках, опубликованных правоохранителями, фигурируют и другие лица.

"Вместе с господином Медведчуком должны быть предъявлены подозрения и для целого ряда лиц. Я думаю, что это мы сможем также наблюдать, когда органы досудебного следствия необходимы доказательства" , – заявил Вениславский.

На вопрос ведущего, как в обвинении в таком тяжелом преступлении может быть альтернатива в виде залога, Вениславский ответил, что, наверное, это укладывается в рамки уголовно-процессуального законодательства.

"Я в данном случае не готов комментировать, насколько такая мера имеет право существовать или не существовать, это надо открывать Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и исследовать. Но я думаю, что органы досудебного расследования и процессуальные руководители явно не будут ходатайствовать об избрании тех мер, которые не допускаются из того или иного вида преступления" , – пояснил он.

Вениславский отметил, что, учитывая массив опубликованной информации, Медведчук "понесет наказание в виде лишения свободы".

На пленках, опубликованных правоохранителями, фигурировал среди других, пятый президент Петр Порошенко. На брифинге глава СБУ Иван Баканов отметил, что указанных лиц проверят на причастность к незаконным "схемам" по закупке угля из ОРДЛО.