В Беларуси появились "прививочные" туры в Украину

В Беларуси, где сейчас от коронавируса официально можно привиться только российской вакциной "Спутник V" или препаратом китайской Sinopharm, появились "вакцинационные" туры за границу, в том числе и в Украину, сообщает УНИАН.

В довесок к отдыху в одном из пансионатов Львовской области или в самом областном центре белорусам предлагают привиться от COVID-19 препаратом Comirnaty от компаний Pfizer-BioNTech. Стоимость такого тура составляет 85 евро и 50 белорусских рублей (около 2580 и 530 грн соответственно).

Кроме Украины, белорусским гражданам предлагают ехать за вакцинацией в Турцию (вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca), Румынию (вакцинация - Johnson & Johnson).

Данные предложения актуальны для туристов, но участники бизнес-поездок в Польшу или Литву тоже стараются не упустить шанс и привиться.