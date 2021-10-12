Суд избрал меру пресечения для Медведчука

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста подозреваемому в государственной измене и финансировании терроризма народному депутату Виктору Медведчуку, сообщает Интерфакс-Украина.

"В удовлетворении ходатайства … отказать, применить в отношении Медведчука меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в решении суда, оглашенном во вторник.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров, которые просили об аресте Медведчука с альтернативой залога в 1 мрдр грн.

Срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста - до 7 декабря 2021 года.