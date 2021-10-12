Судью, которая устроила "пьяное" ДТП, лишили водительских прав

Судью Деснянского районного суда Киева Светлану Колегаеву, которая совершила ДТП, лишили водительских прав сроком на 1 год, сообщает Деловая столица.

Соответствующее решение принял Оболонский районный суд Киева.

Так, Светлана Колегаева была признана виновной в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Суд лишил ее права управлять транспортными средствами сроком на 1 год.

Напомним, в ночь на 22 июля на Оболони в Киеве судья Деснянского районного суда Светлана Колегаева в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Audi, сбила столб, врезалась в дерево и едва не сбила пешеходов. На следующий день после аварии судья ушла на больничный.

Министр внутренних дел Денис Монастырский "ответственно заявил", что дело Светланы Колегаевой не "замнут".

4 октября Оболонский райсуд Киева оштрафовал Колегаеву на 850 грн.