Рецепт быстрого кекса с шоколадной глазурью к праздничному столу
Неожиданно пришли гости, а у вас нет ничего сладкого к чаю? Приготовьте вкусный шоколадный кекс по рецепту Яны Станишевской. Он не только вкусный, но и быстрый в приготовлении, сообщает 24 Канал.
Такая домашняя выпечка прекрасно подойдет как для обычного стола, так и для праздничного.
Рецепт шоколадного кекса
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Ингредиенты: – 100 г муки; – 150 г сахара; – 40 г какао; – 40 мл масла; – 2 сырых куриных яйца, – ½ ч. л. соды; – ½ ч. л. разрыхлителя для теста; – 100 мл кипятка. Для глазури: – 100 г черного шоколада; – 70 мл жирных сливок.
Приготовление:
- В отдельной посуде смешайте все сухие ингредиенты для приготовления кекса.
- Выбейте к ним яйца и влейте масло.
- Тщательно перемешайте тесто.
- Влейте в него кипяток и быстро замесите густое тесто.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Укройте форму для выпекания пергаментом и вылейте тесто.
- Отправьте кекс выпекаться на 10 минут. Далее уменьшите температуру до 165 – 170 градусов и продолжайте выпекать кекс еще 30 – 40 минут.
- Проверьте выпечку на готовность с помощью обычной зубочистки.
- Для глазури растопите шоколад и влейте горячие сливки. Перемешайте все до однородного состояния.
- Смажьте готовый кекс шоколадной глазурью и подавайте к столу. Приятного аппетита!