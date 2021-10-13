Рецепт быстрого кекса с шоколадной глазурью к праздничному столу

Неожиданно пришли гости, а у вас нет ничего сладкого к чаю? Приготовьте вкусный шоколадный кекс по рецепту Яны Станишевской. Он не только вкусный, но и быстрый в приготовлении, сообщает 24 Канал.

Такая домашняя выпечка прекрасно подойдет как для обычного стола, так и для праздничного.

Рецепт шоколадного кекса

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 4

Ингредиенты: – 100 г муки; – 150 г сахара; – 40 г какао; – 40 мл масла; – 2 сырых куриных яйца, – ½ ч. л. соды; – ½ ч. л. разрыхлителя для теста; – 100 мл кипятка. Для глазури: – 100 г черного шоколада; – 70 мл жирных сливок.

Приготовление: