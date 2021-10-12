Советник Меркель: Германия забрала у Украины шансы на вступление в ЕС

«Выступая против сильного сопротивления оппозиции США, Меркель предупредила вступление Украины в НАТО», - сказал Кристоф Гойсген, один из самых влиятельных советников канцлера (в 2007-2017 годах) Германии Ангелы Меркель, сообщает Польское радио.

В интервью немецкому журналу Кристоф Гойсген высказал мнение, США капитулировали в Афганистане и считает, что немецкие войска должны были находиться в стране дольше. В то же время он восхищается президентом Джо Байденом и обвиняет Дональда Трампа в « аматорском дипломатическом беспорядке ».

Бывший советник канцлера Германии также ответил на вопрос о том, что эффективная политика Меркель должна была бы характеризоваться предотвращением кризисов и дальновидной политикой. Гойсген признает: «Можно было бы сделать больше».

Появилось вопрос о российской агрессии против Украины. Немецкий дипломат четко утверждает, что правительство Германии, во время пребывания в должности Ангелы Меркель, с самого начала предполагало, что Россия никогда не согласится на прозападный курс Украины.