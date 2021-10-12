Чиновнице, обвиняемой в махинациях с землей в Одессе, присудили залог

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения директору юридического департамента Одесского городского совета, одной из 16 подозреваемых по делу о незаконном завладении землей территориальной громады Одессы и легализации незаконно полученных доходов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства детективов НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и выбрал подозреваемой меры в виде залога в размере 26 млн 169 тыс грн." , - указано в сообщении на телеграм канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Также на директора юридического департамента возложен ряд процессуальных обязанностей: прибывать по первому требованию к детективам, прокурорам, в суд; не отлучаться из города Одесса без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать прокурору, детективам и суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу, а также сдать на хранение детективам свой паспорт (паспорта) для выезда за границу.

Срок действия меры пресечения - до 12 декабря 2021 года.