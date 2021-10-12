Верещук рассказала о намерениях возглавить Минобороны
Нардеп Ирина Верещук готова возглавить Министерство обороны вместо Андрея Тарана и утверждает, что фракция уже обсуждала ее кандидатуру, сообщает УНИАН.
Об этом она заявила на канале "24" 12 октября. Верещук подтвердила, что имеет амбиции стать министром обороны, и надеется, что коллеги ее поддержат, если будет такая воля президента Владимира Зеленского.
"У меня нет "хочу" или "не хочу". Мы пришли за плечами президента, но должны брать на себя ответственность", - сказала Верещук.
Нардеп считает себя подходящим кандидатом на должность, поскольку имеет высшее военное образование, а ее муж – военный.
"Я хорошо знаю, куда иду и понимаю, какой для меня это составит риск – репутационный, политический и психологический. Кто-то должен это делать", - добавила "слуга народа".
Также она отметила, что к Тарану сейчас есть немало претензий, поэтому он должен отвечать за свои действия.