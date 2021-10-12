Под Киевом на полицейских набросились с вилами

Житель Фастовского района Киевской области бросился на полицейских с вилами. Об этом информировала полиция региона во вторник, 12 октября, сообщает Корреспондент.

Накануне вечером дежурному поступило сообщение о краже инструментов. На вызов прибыл наряд патрульной полиции Калиновского отдела. На месте обнаружили двух пьяных мужчин - 63-летнего отца и его 28-летнего сына.

Мужчины, увидев полицейских, начали нецензурно ругаться, хватать правоохранителей за одежду и бросаться в драку. Молодой человек схватил вилы и набросился на патрульных. Остановить его удалось предупредительным выстрелом в воздух.

Теперь по факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.